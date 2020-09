Un domani in bilico tra l’America l’Arno. Gonzalo Higuain sta valutando attentamente il futuro della sua carriera che potrebbe portarlo lontano dalla Juventus. Il calciomercato 2020 sembra essere contrassegnato dagli argentini, Messi su tutti, con il Pipita che, dopo sette anni e 125 gol in Serie A, potrebbe abbandonare il massimo campionato italiano. I betting analyst vedono Higuain con un piede e mezzo nella Major League vista la quota di 1,30 ma attenzione a Daniele Pradè. Il direttore sportivo della Fiorentina vorrebbe piazzare un colpo e il Pipita, voglioso di dimostrare di essere ancora uno dei migliori bomber in circolazione, potrebbe trovare al Franchi il suo approdo ideale: l’argentino vestito di viola è in quota a 5,00. Non da escludere poi l’ipotesi di una permanenza ancora in bianconero qualora né Dzeko né Suarez dovessero approdare alla corte di Pirlo: un Higuain ancora bianconero, riporta agipronews, è dato a 8,50. Il cuore però ha una parte fondamentale anche nelle scelte dell’attaccante argentino: il ritorno al River Plate si gioca a 10 mentre quello a Napoli pagherebbe 15 volte la posta.