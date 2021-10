"La cosa davvero bella di Miami Beach è che hai questatra lae lae lae poi diescono cose piùsulla. Sembra un motore di narrazione. Puoi continuare a scrivere di come questi due mondi si scontrato l'uno con l'altro". Così parla di Miami l'attore, scrittore e produttore americano Mitchell Aram. E così ha vissuto la cittadina della, e la, Gonzalo Gerardo. Ladelche fu, le ambizioni di una lega in espansione e quelle di unache ha inla sua guida,contro le difficoltà del tempo che passa, la fisicità di un campionato più difficile di quello che sembra e le difficoltà economiche di una società multata per determinati trasferimenti.Lasi presenta nella sua versione calcistica. Con Gonzalo Higuain protagonista assoluto. Arrivato per essere l'uomo franchigia, il Pipita, con un contratto ricco, da 7 milioni di euro a stagione, può dire basta: un po' per sua volontà, in quanto stanco di un mondo che lo ha sfinito, un po' per volontà dell'Inter Miami, che volentieri taglierebbe qualche contratto importante. 11 gol in 35 partite con i rosanero, ultima rete realizzata il 23 settembre, 2 soli gol da agosto a fine ottobre, con la squadra di Nevile che è tornata a vincere questa notte, contro Toronto, dopo 6 sconfitte consecutive, dove sono stati subiti 16 gol e realizzati... uno. Da Higuain.Numeri negativi per chi, invece, da questa parte del mondo calcistico, aveva regalato soprattutto sorrisi. Al, persino al, quando mentalmente il Pipita stava iniziando ad abbracciare un calcio meno competitivo, che comportasse meno stress e meno pressioni, ha sfiorato la doppia cifra, arrivando a quota. Col rigore sbagliato contro quellache lo aveva sedotto, prendendolo dal, e abbandonato, abbracciando, ha segnato il suo spartiacque: poteva prendersi una bella rivincita.Era andato inper realizzare il sogno di giocare col fratello(in gol nella notte) e per avvicinarsi alla mamma malata. Poi, la telefonata, in seguito alla vittoria diper 2-1, con le reti degli, che sconvolge la vita: mammache perde la battaglia col tumore, a 64 anni, gettando nello sconforto il Pipita, che resta pur sempre il piccolo della famiglia. Ultimo colpo alla mente spremuta di un giocatore dai piedi raffinati, uno dei migliori 9 del nostro tempo, uno dei migliori 9 di sempre. Che al calcio ha dato tutto sé stesso, non risparmiandosi mai.. La dicotomia di. Che poi è la stessa di@AngeTaglieri88