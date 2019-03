Norvegese trapiantata in Australia fidanzata con un noto snowboarder canadese. Hilde Osland è una nota modella di intimo e influencer su instagram. Oltre 1 milione di follower, i suoi scatti lasciano letteralmente senza fiato. Non ha mai rinnegato le sue origini e sebbene non sia vicino al mondo del calcio tifa per la sua nazionale che questa sera affronterà la Spagna nelle qualificazioni agli europei. Lei ha le idee chiare sulla parte per cui schierarsi e voi?