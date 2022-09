Dal cosplay al festival del cinema a Venezia, dalla tv al... fitness. Antonella Arpa, meglio nota con il suo nome d'arte 'Himorta', fa impazzire i fan con i suoi scatti. Ultimo quello con cui invita i follower: "Chi si allena con me?".



La showgirl, che in tv veste i panni della 'Manga' nel programma 'Avanti un altro', è una grande tifosa del Napoli e ad agosto si è prodigata per promuovere il calcio femminile recandosi a Londra per la finale del Mondiale. Senza dimenticare gli eSports: tappa a Istanbul per i mondiali del celebre titolo Valorant.



Nella nostra GALLERY le foto di Himorta .