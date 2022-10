L'allenatore dell'HJK Helsinski, Toni, Koskela, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: "Siamo stati bravi in casa. In entrambe le partite precedenti siamo stati in grado di controllare il gioco sia con la palla che senza. Questo ci dà fiducia e ci fa pensare di poter fare lo stesso contro la Roma."



PARTITA DA VINCERE - " La partita è assolutamente da vincere per entrambe le squadre, il che rende la situazione di partenza un po' diversa. Il gioco dell'avversario può cambiare molto durante la partita, soprattutto se la partita dovesse rimanere in parità per molto tempo. Allora la Roma potrebbe anche cercare di segnare con forza, come ha fatto contro il Real Betis nell'ultimo turno".



CONDIZIONE SQUADRA - "Abbiamo riposato per qualche giorno e siamo tornati ad allenarci giovedì. Purtroppo la squadra è stata colpita da influenza, ma alcuni sono già guariti. Per il resto, la preparazione è andata secondo i piani e abbiamo svolto delle buone sessioni di allenamento".