Va in Portogallo, o forse no. Il futuro di Morten Hjulmand è ancora tutto da scrivere, il suo passaggio allo Sporting Lisbona, che da giorni lavora ai fianchi di Pantaleo Corvino, non è ancora chiuso, per questo a oggi non va esclusa nessuna opzione. Il club portoghese resta in pole position, è giusto sottolinearlo, l'offerta di 15 milioni di euro, bonus compresi, non è lontana dalla richiesta del Lecce (20), ma l'affare non è ancora chiuso. Per la fumata bianca serve accontentare Sticchi Damiani e l'enoturage del centrocampista danese, che chiede uno sforzo sull'ingaggio, di alzare la proposta di 1,5 milioni di euro netti a stagione.



VOCI SUL MILAN - Non c'è però solo lo Sporting Lisbona. All'orizzonte potrebbe presto materializzarsi altre offerte. Sul giocatore ex Admira Wacker, pagato 190mila euro nel gennaio 2021, ci sono Fiorentina, che potrebbe perdere Amrabat nei prossimi giorni (piace al Manchester United) e Fenerbahçe, così come vanno registrare le voci sul Milan, che ha da tempo il suo nome sul taccuino. Al momento Hjulmand non è un'idea di mercato rossonera, ma l'eventuale partenza di Krunic, corteggiato dal Fenerbahçe, potrebbe cambiare le carte in tavola. E il Milan col Lecce, leggi alla voce Lorenzo Colombo, ha ottimi rapporti.