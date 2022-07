Al termine del match vinto contro il Gent, valido per la Supercoppa di Belgio, l'allenatore del Bruges Carl Hoefkens ha parlato del futuro di Charles de Ketelaere, obiettivo di mercato dichiarato del Milan. Il calciatore ieri sera è stato preservato per tutta la durata della partita, rimanendo in panchina ad osservare i propri compagni, e al termine ha dato la sensazione di salutare i propri tifosi in vista di un trasferimento.



Queste le dichiarazioni di Hoefkens: "De Ketelaere? Non posso lamentarmi della sua mentalità in allenamento, era pronto per giocare e volevo portarlo con noi ma dovevo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo cosa succede...".