Rasmus Hojlund tra Bergamo, Parigi e Manchester. L'attaccante danese è uno dei nomi più caldi del momento, il classe 2003 fa gola alle big europee che si contendono a suon di milioni il suo futuro. Due su tutte, il Paris Saint-Germain e il Manchester United, che nelle ultime ore hanno accelerato ulteriormente.



BOTTA E RISPOSTA - La botta l'ha data il PSG: secondo quanto riferito da L'Equipe e The Athletic, Al-Khelaifi ha presentato all'Atalanta un'offerta formale da 50 milioni di euro per Hojlund; una proposta lontana dai 70 più bonus chiesti dai nerazzurri, ma il club parigino non sembra intenzionato a rilanciare in caso di fumata nera. Uno squillo che va a rispondere al primo assalto dello United, che nella giornata di ieri ha presentato un'offerta verbale da 50 milioni più 10 di bonus. E proprio i Red Devils restano i candidati più accreditati al momento, forti anche di un'intesa già raggiunta con l'entourage del giovane bomber danese. Ten Hag ha fretta di accogliere Hojlund e il Man United prova ad accontentarlo, intanto il PSG fa la sua mossa.