In molti in casasi stanno interrogando su quello che sarà il futuro di Dusan, ora in un periodo di ripresa dopo i mesi burrascosi trascorsi lontano dal terreno di gioco. Su di lui c'è il forte interesse di Real, Arsenal e Manchester United e proprio per questo, dalle parti della Continassa starebbero già prendendo nota di quelli che potrebbero essere dei profili all'altezza, degni di rimpiazzare DV9 in caso di partenza. Uno di quelli che metterebbe d'accordo tutti è quello di Rasmus, autentica rivelazione dell'Atalanta che ora non riesce più a farne a meno. A raccontarci di più sul talentino Danese è stato il suo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ina Calciomercato.com.'Abbiamo un ottimo rapporto e in poco tempo abbiamo creato una bella amicizia. A volte parliamo durante le videochiamate ma ci sentiamo quasi ogni giorno'.'Le sue doti più grandi siano il suoe la freddezza, poi l''.'Sono assolutamente sicuro che possaperché ha tutto quello che serve ed è ancora così giovane con molto margine di miglioramento in tutti gli aspetti'. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM