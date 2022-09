Eddie Howe è uno dei principali candidati come successore di Gareth Southgate sulla panchina dell'Inghilterra. Il tecnico del Newcastle, in conferenza stampa, non chiude: "Mai dire mai, mai dire 'non è qualcosa che mi interessa'. Ma, a breve termine, non è qualcosa sul mio radar. Penso solo al Newcastle e a migliorare questa squadra. Ho sempre detto che amo il lavoro giornaliero da allenatore, amo stare con i giocatori al centro d'allenamento. Il calcio delle nazionali non c'è per lunghi periodi. In questo momento della mia vita, non è qualcosa che voglio fare".