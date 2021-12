Ex compagno di Dusan Vlahovic nella Fiorentina, il difensore dello Spezia Hristov ha parlato a Sport Week dell'attaccante serbo: "Quando non parlava l'italiano gli ho fatto da traduttore. Fuori dal campo eravamo molto insieme, quando giocava si vedeva subito che sarebbe diventato un grande. Dovevamo affrontarci in campionato, ma contro i viola non ho giocato per un problema nel riscaldamento e gli ho detto che gli è andata bene".