Dario Hubner, ex attaccante di Brescia e Piacenza, tra le altre, parla di Immobile e Belotti:”Credo che sarbebe meglio che Immobile e Belotti comincino a farsi una caratura internazionale. Di giovani ce ne sono tanti, anche bravi, Raspadori e Scamacca sono attaccanti ottimi. Però devono crescere, ora dobbiamo aspettare e sperare che Immobile e Belotti crescano in chiave europea. Devono, come dico sempre io, fare paura in campo europeo”.