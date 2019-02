Hugo non dovrebbe farcela a recuperare per la gara contro il Napoli, nonostante abbia stretto i denti e si sia allenato più del previsto. La Fiorentina dovrà fare i conti anche con le squalifiche di Benassi e Milenkovic. Come riportato da La Nazione, in attacco Mirallas è favorito su Simeone per completare il tridente con Muriel e Chiesa.