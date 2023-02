Il difensore della Juventus Under 23, Dean Huijsen ha parlato a JTV dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia di Serie C battendo il Foggia.



IL GOL - "Il secondo gol? Non lo so: mi chiedevano il passaggio, ma io ho continuato a dribblare e quando ho visto la porta ho calciato. Ma per la partita è stato più importante il primo gol, perché da quel momento sono cambiate le cose".



FELICE QUI - "Sono felice, mi sto trovando molto bene, in questa squadra, con i compagni e con il Mister, all’inizio non era semplice la Serie C, campionato fisico, ho lottato, ma adesso mi sto ambientando bene".



VOGLIO LA B - "Come squadra possiamo giocarci di tutto, anche la possibilità di andare in B".