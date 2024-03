Huijsen ha preferito la Juventus a Real Madrid e Barcellona: 'Poteva darmi di più'. E non chiude a un futuro in Liga

Redazione CM

Dean Huijsen ha scelto la Spagna, ma non il Real Madrid o il Barcellona: "Ho preferito la Juventus e la Serie A per un motivo".



Il difensore classe 2005 di proprietà dei bianconeri ma in prestito alla Roma ha fatto il suo esordio con l'Under 21 delle Furie Rosse, ha rinunciato alla nazionale olandese nonostante sia nato ad Amsterdam e abbia fatto la trafila nelle giovanili Oranje. Il quotidiano lo ha intervistato e ha raccolto le sue sensazioni, dalla Spagna U21 al presente fino al futuro.



'MI SENTO SPAGNOLO' - "Sì, mi sento molto spagnolo, davvero. Sono molto felice di far parte di questa Nazionale, dato che sono cresciuto a Malaga da quando avevo cinque anni".



L'ABILITA' PALLA AL PIEDE - "Già da quando ero bambino. All'inizio, quando avevo cinque anni, ho iniziato come attaccante ma poi ho iniziato a giocare come centrale difensivo, e sono sempre stato bravo a partire pulito con la palla".



POTEVA ANDARE AL REAL MADRID O AL BARCELLONA: PERCHE' HA SCELTO LA JUVENTUS E LA SERIE A? - "Credevo che l'Italia mi avrebbe dato di più in termini di apprendimento. Avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare con i duelli con gli attaccanti, negli scontri e anche nella tattica. Effettivamente la Serie A mi sta dando veramente queste cose per farmi diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molto da imparare".



LA CHIAMATA DI MOURINHO ALLA ROMA E L'ESONERO DEL PORTOGHESE - "Mourinho mi ha sempre trattato bene, ma ora anche con Daniele De Rossi è tutto incredibile. Si prende molta cura di me, è una persona fantastica e mi trovo bene con lui".



MODELLO DA DIFENSORE CENTRALE - "Sergio Ramos. E' una persona a cui chiederei consigli, oltre a chiedere una foto (ride, ndr)".



FUTURO NELLA LIGA SPAGNOLA? - "Non lo so. Nel calcio non si sa mai e adesso sto bene dove sono".



L'ESULTANZA ALLA CRISTIANO RONALDO CONTRO IL FROSINONE - "Beh, racconto un aneddoto. Il giorno prima stavo giocando alla PlayStation con un amico e ho detto che se avessi segnato un gol avrei festeggiato così. Ed è così che è successo".



SOGNI CON LA SPAGNA - "Sogno di vincere un titolo con la Roja e anche a livello di club, senza dubbio. Se mi vedo in Nazionale maggiore? Sì, sono giovane ma un giorno mi vedo lì. Ho 18 anni e ho molta strada da fare, ma lavoro per farcela ogni giorno".