La TOP 25 dei più ricchi d'Europa: ci sono due giocatori della Juventus

Chi sono i 25 'Paperoni' d'Europa? L'Equipe mette in fila i giocatori più pagati nei cinque campionati top del nostro continente (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) e stila la classifica dei 25 giocatori con l'ingaggio più alto. La celebre testata giornalistica francese ha compilato questa speciale classifica basandosi sugli ingaggi mensili dei calciatori presi in considerazione. Un parametro diverso rispetto a quello che di solito siamo abituati a considerare solitamente, vale a dire il parametro dell'ingaggio annuale.



I CAMPIONATI - Per quanto riguarda la ripartizione fra i campionati (Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1), segnaliamo che la Liga e la Ligue 1 contano su 6 giocatori a testa sui 25 totali, la Premier e la Bundesliga ne hanno 5 a testa, mentre la Serie A chiude con 3 giocatori presenti fra i 25 giocatori con il più alto ingaggio mensile in Europa.



I CLUB - Passando ai club, la parte del leone la fa il Paris Saint Germain con 6 giocatori, seguito da Bayern Monaco 5 giocatori, Real Madrid 3 giocatori; Barcellona, Manchester City, Manchester United e Juventus 2; Napoli, Liverpool e Atletico Madrid 1 giocatore.