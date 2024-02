Huijsen, ora è UFFICIALE: giocherà per la nazionale spagnola. Ecco perché

È ufficiale il cambio di nazionalità di Dean Huijsen. Il centrale difensivo della Roma, in prestito dalla Juventus, può considerarsi uno spagnolo a tutti gli effetti, grazie al decreto reale 200/2024. Huijsen si è trasferito in Spagna all'età di cinque anni, quando fece tappa con la famiglia a Marbella. I suoi primi passi nel mondo del calcio sono stati con il Malaga, prima del trasferimento alla Juventus avvenuto l'anno scorso. Il difensore ha dato il suo assenso.



IL CAMBIO - Fino a questo momento, Huijsen ha vestito la maglia dell'Olanda, arrivando a giocare nell'under 19. Dopo il cambio di nazionalità, il difensore avrà modo di essere convocato dalla Spagna. L'intento di Santi Denia è quello di averlo tra i disponibili per i match che l'under 21 giocherà contro la Slovacchia e il Belgio, rispettivamente il 22 e il 26 marzo prossimi.