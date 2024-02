Ancora una voltaè riuscito a stupire tutti sia nel bene che nel male. Il difensore olandese classe 2005 è stato fra i protagonisti dio meglio dei primi 45 minuti della partita in cui, scelto da Daniele De Rossi per partire fra i titolari, ha da un latoche da un centrale difensivo difficilmente si vede, e dall'altro ha prima commesso diversi errorini che non sono piaciuti all'allenatore e poi si è fatto ammonire provocando l'intero stadio nell'esultanza post-gol rimediando un giallo che ha convinto lo staff tecnico a sostituirlo durante l'intervallo.Che Huijsen sia una grandissima promessa del nostro calcio era già evidente ai tempi della Juventus, ma che potesse crescere così tanto in una realtà complessa come quella della Roma non era così scontato.partendo con una finta da ultimo uomo su Kaio Jorge praticamente sulla linea di metà campo, poi la progressione palla al piede, esterno-interno al limite per superare in dribbling un centrocampista e tiro a giro con palla all'incrocio per segnare. Quello di oggi, oltre che essere un bellissimo gol è anche un piccolo record personale perchéCon la Roma sono già 8 le presenze in questa seconda metà di stagione e il dato va tenuto monitorato perché negli accordi con la Juventus per un prestito che a tutti gli effetti è un prestito secco di sei mesi fino a fine stagione ci sono cifre variabili.La quota iniziale è di 650mila euro, ma la stessa può scendere fino a quota 400mila euro qualora Huijsen giocasse almeno 10 presenze in maglia giallorossa. Ne mancano solo due per far scattare il "malus" per i bianconeri e abbassare la cifra, ma la sensazione è che presto arriveranno.La Roma è molto contenta dell'impatto che questo ragazzo sta avendo a Trigoria e nelle rotazioni di una squadra che, in estate,Sia che resti De Rossi, sia che arrivi qualcun altro al suo posto (Conte e Thiago Motta i sogni ndr.)salvo sorprese dirà addio,senza Champions non sarà riscattato e verranno fatte valutazioni anche sugli altri centrali, ad eccezione probabilmente, del solo Mancini.anche al termine di questo prestito.Tenerlo sì, ma come? Anche in casa Juventus in estate il reparto difensivo verrà ritratteggiato e il progetto bianconero è quello di tenere Huijsen in rosa al rientro dal prestito.tuttavia, hanno un diktat chiaro dettato dalla proprietà: tenere altissima la barra della sostenibilità e un giocatore come lui, che ha tanto mercato non solo in Italia ma anche all'estero potrebbe rappresentare in caso di cessione iper-remunerativa, un'opportunità grande di, insomma, e unaper tutti coloro che volessero acquistarlo Roma compresa. Si dovrà trattare, il futuro di Huijsen passa tutto da qui.