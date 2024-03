Huijsen: 'Sto bene alla Roma, le mie parole sul futuro alla Juventus sono state riportate male'

Deanè protagonista in campo e fuori. Il difensore in prestito alladallaè attualmente in ritiro con ladopo la scelta fatta a favore degli iberici, preferiti, nazione dove lo stesso Huijsen è nato. Il classe 2005 si era concesso a una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove aveva parlato del suoe oggi, tramite i suoi canali social, è tornato sulle sue parole, cercando di fare chiarezza."Ciao a tutti, riguardo alla mia intervista pubblicata ieri su un importante quotidiano nazionale, dove mi è stata rivolta la domanda circa il mio futuro e la mia condizione contrattuale,riguardo la situazione del mio contratto aggiungendo che. Sono molto cosciente dell'opportunità che la Roma, i miei compagni e l'allenatore mi danno ogni giorno per migliorarmi e li ringrazio per il supporto continuo. Per questoperchée sarei incapace di dire qualcosa contro il club e i suoi tifosi che mi hanno sempre sostenuto", ha scritto su Instagram.Ma cosa aveva detto Huijsen? Questi i virgolettati che hanno scatenato polemiche in casa giallorossa. "Sinceramente. So solo che. Sinceramente non sono stato lì a pensare più di tanto. Si è presentata l’opportunità e l’ho presa al volo.Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere.non posso che avere parole di gratitudine".