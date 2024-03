Huijsen: 'Torno alla Juventus, ma nel calcio non si sa mai ciò che può succedere'

Redazione CM

Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport al difensore della Roma Dean Huijsen, in prestito dalla Juventus. Tanti i temi trattati, dalla scelta di rappresentare la spagna al suo futuro: "Sono nato ad Amsterdam nel 2005, e nell’estate del 2010, curiosamente quella della finale Mondiale tra Spagna e Olanda, i miei hanno deciso di trasferirsi a Marbella. Mi è arrivato il passaporto spagnolo e non ci ho pensato su molto. È stata una scelta dettata dal cuore che non ho fatto fatica a prendere".



SERGIO RAMOS - "Era il mio idolo. E non lo dico perché è andaluso, la regione dove sono cresciuto. Per me Sergio Ramos è stato uno dei centrali più forti nella storia del calcio".



ROMA - "Sinceramente non so perchè non giocavo alla Juve. So solo che quando mi hanno offerto di andare alla Roma l’idea mi è piaciuta molto, perché è un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no. Sinceramente non sono stato lì a pensare più di tanto. Si è presentata l’opportunità e l’ho presa al volo".



FUTURO - "Beh, la Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine".



EUROPEO CON LA SPAGNA - "Chiaro che lo sogno. Dipenderà da come terminerà la stagione. E ci sono anche le Olimpiadi. Come vede il mio futuro è sempre piuttosto aperto”.