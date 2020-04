Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI,, ore 21.21, su Italia 1 - Terzo capitolo della saga tratta dai romanzi di Michael Crichton. Prodotto da Steven Spielberg, con Joe Johnston in regia, rispetto ai due film precedenti riscuote meno successo, visto che a detta di molti critici “si è perso il tocco magico di Spielberg”., ore 23.33, su Iris - Robert De Niro, Cuba Gooding Jr e Charlize Teron nella pellicola ispirata alla vera storia di Carl Brashear, primo marinaio afroamericano a ottenere l’abilitazione del servizio di palombaro., ore 21.04, sul 20 - La serie tv che racconta in immagini il capolavoro di Stephen King, con un insegnate che torna indietro nel tempo per salvare la vita a Kennedy., su Rai Sport - Dalle 18.30 in poi le grandi vittorie italiane in una delle classiche più sentite del ciclismo. Da Argentine a Rebellin, si torna indietro nel tempo., ore 21.15, Sky Sport Collection - La grande impresa della squadra di Di Francesco, che ribalta il Barcellona di Messi., ore 21.15, su Sky Cinema Collection - Kevin Costner interpreta Eliot Ness, agente federale che diede la caccia ad Al Capone. Nel cast anche Sen Connery e Andy Garcia, dalla parte dei buoni, e Robert De Niro, che invece interpreta il noto gangster., ore 21.15, su Premium Cinema - Eric Bana è il personaggio mito della Marvel, lo scienziato Bruce Banner, che per colpa di alcuni raggi gamma dovrà “convivere” con Hulk., su Netflix - Gigi Proietti, Enrico Montesano, Adolfo Celi e compagnia diretta da Steno in un pellicola cult del cinema italiano, tra scommesse, corse e inganni., su Disney+ - Bob Hoskins è il detective che deve aiutare il coniglio Roger Rabbit, finito all’interno di un gioco di potere che deciderà il futuro di Cartoonia., su Rai Play - 4 premi Oscar nel 2015 per la pellicola che ha rilanciato la carriera di Michael Keaton. Girato in pianosequenza.