Elseid Hysaj è tra gli 8 calciatori della Lazio partiti con le rispettive nazionali. Intervistato da BalkanWeb, il terzino albanese ha parlato di diverse tematiche. Ecco come si è espresso sulla Sarri, la Lazio e la corsa scudetto: "Sarri non è cambiato. All'inizio abbiamo avuto problemi con il gioco e non avevamo un bel rapporto, ma mi ha sempre ritenuto importante. È una persona speciale, perché quando ti dà fiducia vuoi accontentarlo. Mi ha portato alla Lazio e mi voleva al Chelsea, voglio dargli il triplo di quanto merita".



Sulla Lazio: "Mi sento molto bene, sono soddisfatto. la Lazio è una grande squadra su cui stanno investendo per ottenere il massimo. L’interesse c’era anche prima, ma non abbiamo trovato l'accordo. Ora che sono arrivato spero di raggiungere i nostri obiettivi".



Sulla corsa scudetto: "Il Napoli è noto per avere un'ottima squadra. Spero che se non dovessimo raggiungere noi il titolo, lo possa vincere il Napoli vincerà. O Napoli o Lazio".