La Lazio cera un portiere per la prossima stagione, in quanto la trattativa per il rinnovo di Strakosha non decolla. Nel mirino dei biancocelesti ci sono due portieri in scadenza di contratto: uno è David Ospina del Napoli, l’altro è Mattia Perin della Juventus. Mentre si tiene d’occhio anche Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej e titolare nel Torino di Juric.