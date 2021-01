Il futuro diè in bilico. Il contratto del terzino albanese scadrà a giugno 2021 e ancora non c'è aria di rinnovo. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l'agente del giocatore,(che è anche procuratore di Mario Rui e Di Lorenzo, tra gli altri):- "Le critiche ai miei giocatori non mi toccano. Se il Napoli non gira sembra che le uniche responsabilità siano di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo. C'è uno squilibrio che fa parte della stampa e della tifoseria. Il valore di un calciatore va visto sull'arco di un intero campionato. Allenatori e giocatori vivono sotto stress in un modo pazzesco. Inter eliminata dalla Champions, la Juve va a corrente alternata, solo il Milan sta andando bene con continuità. Il Napoli va giudicato alla fine della stagione, le altre squadre hanno gli stessi cali e non hanno le stesse critiche asfissianti. Quando togli gente come Osimhen, Mertens e Zielinski che determina togli tanto".- "In ripresa? Non ha mai smesso di giocare! Come fa ad essere sempre sullo stesso livello? Ha una stanchezza da 60 gare praticamente consecutive. Il Napoli ha 5 terzini affidabili. Aspetto che il Napoli prenda un terzino sinistro e poi sarà criticato anche lui. Ghoulam per recuperarlo bisogna farlo giocare".- "Completa sicuro la stagione a Napoli, quello che accadrà è tutto possibile. Al 51% non rinnova, se domani mattina il Napoli avrà la voglia di chiudere allora lo faremo. Elseid ha voglia di restare: abbiamo, però, offerte dall'estero".