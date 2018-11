A Radio CRC,, agente di: “Tanti in Nations League? Vado a vedere Italia Portogallo che ci sono Biraghi e Mario Rui. Mario Rui nervoso? Fuori dal campo è di una serenità e di un’umiltà unica. In campo si innervosisce. Io glielo dico sempre che una delle cose da migliorare è questa, perché poi rischi di lasciare la squadra in dieci, come accaduto a Torino. A volte si accende un po’ troppo. Teme ritorno di Ghoulam? Mario Rui non teme nessuno. È un giocatore forte e pronto alla concorrenza. Anzi il ritorno di Ghoulam può solo spingerlo a fare meglio. Mario Rui cosa dice di Ancelotti? Ha avuto un inizio di stagione importante. Non dimenticate che l’anno scorso lui veniva da un crociato con la Roma. Inizialmente la stagione è stata condizionata dall'infortunio. Ancelotti crede che Mario Rui è un giocatore veloce e tecnico e possa aiutare la squadra in fase di manovra. Sepe? È uno dei portieri italiani più forti e lo dico da sempre perché conosco il giocatore . Parlare adesso è anche facile visto quello che sta facendo il giocatore. Purtroppo c’era la gestione Sarri e sapete come la pensava sul turn over.Reina non mollava la maglia? Può essere. Hysai? Condivido che non sia il suo migliore anno, ma bisogna fare una riflessione: Hysai da quando gioca a calcio a livello professionistico ha sempre e solo giocato con Sarri. Dopo 5 o 6 anni di calcio giocato con Sarri, le abitudini a livello tattico sono sempre le stesse. Oggi è l’unico giocatore del Napoli che ha bisogno di adattarsi veramente al gioco di Ancelotti. Oggi vive una nuova vita calcistica. Sono convinto che da Gennaio lui farà di nuovo grandi prestazioni. Hysai attenzionato dal Chelsea e altri club? Se vedete che sta giocando Malcuit e sentite che il Napoli sta cercando altri giocatori, evidentemente vuol dire che ci sono anche richieste. Chi dice il contrario è male informato. Biraghi? Senza dubbio Giuntoli lo apprezza, oggi lo apprezza tutta italia. Lui e Mario Rui giocano nello stesso ruolo. Difficilmente potrà venire a Napoli finché entrambi saranno gestiti da me. Ipotesi Chelsea non tramontata? Lo avete detto voi. Hysai è un giocatore che nel calcio inglese può far bene, visto che è molte fisiche ed è attenzionato da grandi club. Vale 50 milioni? Per me ne vale 60. Io non posso far passare Hysai , che per due mesi giocati male non ha più lo stesso valore degli ultimi 2-3 anni. Sfido a vedere chi in Europa ha i suoi numeri a livello di minutaggio".