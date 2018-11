Secondo Sky Sport, c'è un calciatore conteso da: "Primo posto in campionato con sei punti di vantaggio sul Napoli e un punteggio da record, la Juventus comanda anche il girone di Champions League agevolmente nonostante l'ultima sconfitta contro il Manchester United. I bianconeri si godono il presente ma guardano anche al futuro, con un occhio sempre attento ai giovani calciatori del panorama europeo. Tra i più promettenti c'è Jean-Clair Todibo, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Tolosa. Ragazzo molto promettente che, nonostante i suoi 19 anni, non ha ancora un contratto da professionista. Non bisognerà quindi pagare il costo del cartellino alla società per prenderlo, ma soltanto un parametro Fifa di formazione. Il Tolosa lo ha impiegato 10 volte in Ligue 1 (anche un gol per il difensore), ma ora sembra intenzionato a non volerlo più impiegare.La Juventus ha avviato i contatti e ci sta pensando, potendo contare anche sugli ottimi rapporti con l'entourage Non solo Juventus, però. Anche altre squadre italiane hanno chiesto informazioni su Todibo: tra queste Inter, Milan e Napoli. Ma il giovane calciatore del Tolosa è seguito anche nel resto d'Europa, soprattutto in Germania con Bayern Monaco e Lipsia interessate a lui. Nei prossimi 20 giorni il difensore classe 1999 valuterà le varie opzioni e sceglierà, a seconda del progetto tecnico e dell'offerta economica, la sua destinazione. In Italia hanno proposto un progetto tecnico importante anche Sampdoria e Sassuolo, ma la Juventus è avanti e proverà a concretizzare questo vantaggio".