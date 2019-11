Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Hysaj alla Roma e Florenzi al Napoli? "Lo scambio credo sia fantasia. Hysaj piace alla Roma dall'estate, ma bisogna vedere tante cose perchè l'infortunio di Malcuit ha creato problemi di strategia sia a noi che credo al Napoli e bisogna capire a gennaio la direzione da prendere. La zona scomoda è quella del contratto perché a fine di quest'anno Hysaj potrebbe liberarsi gratis dopo 6 mesi, quando l'anno scorso potevano prendere cifre importanti dal Chelsea, ma dopo Jorginho chiusero ad altre cessioni".



4-3-3? "Credo sia il modulo ideale, Ancelotti è una persona intelligente e potrebbe fare un passo indietro. Credo valorizzi l'organico a disposizione e così il Napoli possa riprendersi. Mario Rui parla già poco di sè, figuriamoci se parla di quello che accade a De Laurentiis. Loro sono ragazzi intelligenti, sanno come rimediare e sanno che gli alibi servono a poco. Io sono uno che dice le cose come stanno".



Veretout? "Ne parlavo con il Napoli già da aprile. E' un giocatore che il Napoli ha sempre voluto, le dinamiche tra le parti non sono concise. Jordan è felicissimo di essere andato alla Roma, ha trovato un grande allenatore lì. C'era anche il Milan che lo voleva. La mia volontà era di mandarlo lì. Quando parlai con la Roma c'era anche Fonseca, dopo 20 minuti mi alzo, chiamo il giocator e elo faccio venire a Napoli per dirgli di andare alla Roma. Era contrariato, gli ho dovuto dire che lì c'era un grande allenatore. La Roma è una squadra che è stata ammazzata dagli infortuni, la sosta capita a pennello. E' una squadra molto forte".



Hysaj alla Juventus? "No, assolutamente no".