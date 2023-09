Una sessione di calciomercato tra le più pazze di sempre. La Serie A ha vissuto tre mesi sull'ottovolante: tante le trattative andate in porto, tanti i colpi inaspettati ma parecchi anche gli affari naufragati sulla linea del traguardo, come forse non si era mai visto in precedenza, in tutta Europa.



Nella gallery, tutti i colpi di mercato sfumati all'ultimo, da Samardzic a Taremi, senza dimenticare le trattative estere: