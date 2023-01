(Scouting and Football Management),, già fondatore della piattaforma www.footballworkshop.it che da oltre un decennio offre workshop agli aspiranti Osservatori di Calciatori e Procuratori Sportivi.(per saperne di più clicca qui www.cataliottifootballschool.it ) ha radici lontane: è frutto di tanta esperienza, di tanto lavoro e di tante ore di lezione in aula e sui campi. Vuole, pertanto, offrire un percorso di studi di ampio respiro, articolato in sei mesi di lezioni online e in altrettanti weekend di scouting calcistico sui campi di tutta Italia.verso i diversi ruoli professionali del mondo del calcio, acquisendo elevate conoscenze in tutti i settori, pratici e teorici: Junior Talent Scout, Senior Talent Scout, Osservatore dei Portieri, Osservatore Squadre Avversarie, Match Analyst, Video Player Analyst, Agente Sportivo, Direttore Sportivo, Responsabile e Segretario del Settore Giovanile.Lezioni interattive per formare e orientareScouting sui campi da calcioStage con Agenti SportiviStage con Società di Calcio(con la seconda edizione) lunedì 25 settembre 2023 con la prima lezione (online) dalle 19.30 alle 22.30.(tutti i lunedì, sempre dalle 19.30 alle 22.30) fino a lunedì 25 marzo 2024 (con esclusione dei giorni festivi) con assegnazione di esercitazioni da svolgere da remoto con il proprio pc.Perverranno assegnati obiettivi di Scouting da svolgere nella propria zona di residenza e/o insieme ai nostri docenti sparsi sui campi di tutta Italia.. I migliori 30 - selezionati attraverso lettera motivazionale e colloquio in videoconferenza - potranno accedere alla Scuola del Calcio.