Secondo uno studio di Prime Time Studio, Mbappé è il giocatore U-21 con il valore di mercato più alto: 261,5 milioni di euro. Secondo posto per Jadon Sancho del Borussia Dortmund con 120,2 e terzo per De Ligt, promesso sposo della Juventus, a 74,5. L'unico italiano in lista è Donnarumma settimo a 67,9 milioni. Completano la classifica Havertz del Bayer Leverkusen (74,2), Alexander-Arnold del Liverpool (73,5), Joao Felix dell'Atletico Madrid (71,8), Vinicius Jr. del Real Madrid (60,1), Pulisic del Chelsea (57,2), Eder Militao del Real Madrid (54,6).