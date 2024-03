I 14 minuti da incubo di Joseph Nonge: entra, procura il rigore che condanna la Juventus, poi Allegri lo sostituisce

E’ durata appena 14 minuti il Napoli-Juventus di Joseph Nonge: entrato al 76° al posto di Miretti, il centrocampista belga è stato lo sfortunato protagonista dell’azione che ha deciso in favore della formazione di Calzona la sfida del “Maradona” e ha abbandonato il campo al minuto 90. Suo l’evidente intervento in ritardo ai danni di Victor Osimhen che ha portato l’arbitro Mariani ad una review davanti al monitor - su segnalazione del VAR - per determinare il calcio di rigore poi parato da Szczesny e ribadito in rete da Giacomo Raspadori.

Subito dopo la rete azzurra, Massimiliano Allegri ha deciso di operare due sostituzioni nel tentativo di acciuffare il pareggio e tra i calciatori costretti ad abbandonare il campo c’era pure Nonge, che ha dovuto fare spazio a Danilo nell’assalto finale. Quattordici minuti da dimenticare per il talento classe 2005, che nella circostanza del fallo da rigore è stato pure ammonito.



TALENTO ACERBO - Nel corso di questa stagione, prima della fugace apparizioni col Napoli Nonge aveva collezionato appena 35 minuti in prima squadra tra Serie A e Coppa Italia (contro Salernitana e Frosinone), mentre sono 10 le apparizioni nel campionato di Serie C tra le fila della formazione Under 23.