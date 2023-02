Sicuramente è presto per farsi un’idea di quali siano stati i peggiori acquisti del mercato invernale. Ma i tifosi delusi ci sono già e le delusioni al momento arrivano soprattutto da un reparto, il centrocampo; per questo motivo abbiamo inserito nella lista ben tre centrocampisti che purtroppo non stanno rendendo quanto si sperava. Insieme a loro, sempre in base alla media voto degli inviati di calciomercato.com, a completare la flop 5 ci sono anche un difensore centrale e un attaccante. Non è un bilancio, per carità, non può esserlo, ma uno strumento utile per misurare l’impatto dei ‘nuovi’. Ecco nella gallery i 5 acquisti di gennaio che hanno impattato peggio.