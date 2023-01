ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Per me è stata una scelta semplice, sentivo fosse il passo giusto per la mia carriera e devo dire che mi è bastato parlare una volta con i direttori per capire l'importanza del progetto e della società. Sono molto contento di essere arrivato qui, ho tanta voglia di dimostrare le mie qualità. Sono stato accolto in modo fantastico, mi sono trovato benissimo fin dai primi giorni e questa non è scontata come cosa. Sui ritmi della Serie A sicuramente qualcosa è cambiato rispetto al campionato cadetto, sto cercando di lavorare per riuscire a calarmi con tutto me stesso nella categoria. Qui ho trovato un ambiente bellissimo, che sa molto di famiglia, mi sto trovando a mio agio coi compagni e con mister Gotti, sto cercando di mettermi a sua disposizione per cercare di soddisfare le sue linee guida. Ho parlato con il mister già nel post-partita di Bergamo, mi ha fatto capire cosa vuole da me, su cosa devo migliorare per cercare di entrare al meglio negli automatismi di questa squadra. Sono contento di avere esordito in Serie A, peccato aver perso quella palla che è costata cara in occasione del secondo gol, ma tutti mi hanno tranquillizzato, ricordandomi che tutto ciò fa parte del percorso. Per fortuna, nel prosieguo del gioco sono comunque riuscito a sciogliere il ghiaccio ed entrare nel vivo del gioco".- "Ho solamente belle parole per la città di Ferrara, per i miei ex compagni e il mio ex allenatore, devo ringraziare tutti loro se oggi sono qui a Spezia.Stiamo parlando di un giocatore che a 22 anni ha vinto un mondiale, che è stato un grande campione, per me sarebbe un sogno realizzare anche solo una parte dei traguardi che ha raggiunto da calciatore. Ovunque sono stato ho cercato di apprendere il più possibile e di migliorarmi,Mi ha dato sempre grandi consigli e con lui si è subito instaurato un gran bel rapporto"., faccio parte del gruppo Under 21 e di questo sono molto orgoglioso. Mi reputo un giocatore fortunato perché in Nazionale maggiore abbiamo un allenatore che guarda molto ai giovani calciatori italiani, però sono già molto soddisfatto di essere parte dell’Under 21. Ho tanta fame di affermarmi in Serie A, ho fatto un percorso che è partito dal basso, iniziando dalla Serie C e passando per la Serie B. Oggi sono in Serie A con la voglia di dimostrare il mio valore a questa società e dimostrare di poterne fare parte".