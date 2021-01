Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com che approfondisce ancora di più i temi più dibattuti dell'ultima settimana, con uno sguardo verso gli appuntamenti del week-end. Eva Gini propone al nostro direttore Stefano Agresti 5 tematiche d'attualità per altrettanti pensieri che vi faranno discutere.







Oggi parliamo della Juve, che torna in lizza per lo scudetto con Dybala e un super Chiesa, ma continua ad avere problemi a centrocampo e sogna Pogba; del Milan che perde ma resta primo e nonostante le assenze continua a stupire, anche se servono rinforzi, soprattutto in mezzo; dell'Inter, che ha assoluto bisogno di un quarto attaccante ma che non sfrutta a fondo la propria qualità, ad esempio Eriksen, che non sarà facile vendere.