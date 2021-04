Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più dibattuti della settimana, in vista di un week-end di campionato che può essere estremamente importante per la corsa scudetto, ma soprattutto per i piazzamenti che valgono la Champions League e la salvezza.







Da sottolineare l'ennesima rivincita di Fonseca rispetto alle critiche subite negli ultimi tempi, dopo aver trascinato la Roma nelle semifinali di Europa League: un tecnico condannato ad essere discusso sempre e comunque, schiacciato dalle aspettative eccessive della piazza. In casa Juve e Milan fanno discutere invece i recenti comportamenti di due campioni come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, mentre l'Inter di Conte, ma anche di Zhang e Marotta, si appresta a fare un altro passo deciso verso la conquista del titolo.