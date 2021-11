Sono passate 12 giornate dall’inizio del campionato, e i protagonisti della stagione 2021/22 ormai li conosciamo. Così abbiamo deciso di raccogliere le storie (5 per ruolo) dei giocatori che rimangono dietro le quinte, un po’ al riparo dai riflettori e un po’ nascosti da panchine diventate all’improvviso troppo comode. Quelli infelici insomma, gli scontenti. Segni di riconoscimento: masticano cicche, e le loro presenze si avvicinano allo zero assoluto (con le dovute eccezioni). Sono quelli che si aspettavano di più, perché giovani magari e ansiosi di mettersi in mostra. Quelli che hanno fatto la scelta sbagliata e adesso è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. I sempre (e solo) in ballottaggio. Gli sconfitti del turnover. I fregati dal turnover. Quelli che pensavano di essere i sostituti di. O i successori di. Quelli che hanno rinnovato col cuore. E poi quegli altri, infine, che non sanno se firmare un prolungamento per via dell’attuale allenatore, che proprio non li vede. Cosa pensa e come se la passa chi gioca poco o pochissimo. O chi addirittura meno di niente, finito tristemente ai margini di un progetto. Incominciamo dai portieri.