Erling Haaland, Jadon Sancho, Christian Pulisic, Ousmane Dembelé. Questi sono solo alcuni dei profili passati tra le fila del Borussia Dortmund. Pagati poco, rivenduti a fior di milioni – ben 349 sono quelli incassati per queste cessioni.. Una strategia che ha sempre permesso al club tedesco un notevole ricambio generazionale, di anno in anno, pur mantenendo sempre alto lo standard delle prestazioni sul campo. Dalla stagione ‘10/’11, infatti, il Dortmund non ha centrato la qualificazione in Champions in una sola occasione – 7° posto nell’annata ‘14/’15 con Jurgen Klopp in panchina -.: il tedesco è stato acquistato il 13 maggio 2016, quando aveva appena 11 anni, strappato dalle giovanili del St.Pauli, che invece lo aveva accolto appena arrivato dal Camerun.- autore di 142 gol e 27 assist nelle giovanili della formazione giallonera –. Ma ora, i gialloneri rischiano di tradire la filosofia sposata in questi ultimi anni. Sì perché. Anche se la colpa, c’è da dire, va condivisa con il centravanti di origine camerunense.- La stampa tedesca, Bild su tutte, infatti, ha dato notizia di una proposta di rinnovo di contratto multimilionaria.. Un prolungamento a lungo termine che lo avrebbe visto protagonista indiscusso dell’attacco giallonero. Ma a destare scalpore non è la strategia del Dortmund, pronta a blindare il proprio gioiellino, ma che, una cifra assolutamente fuori portata per la politica finanziaria del Borussia Dortmund, pronta a rilanciare sino a 6 milioni., a questo punto, con il contratto in scadenza il prossimo giugno,non ha voluto lasciar spazio ai rumors sul suo futuro ed, attraverso una story sul suo profilo Instagram ufficiale: “, non accetto che vengano dette certe menzogne sul mio conto, è una vergogna. So che questo fa parte del gioco ma, sebbene sia ancora giovane, non mi lascerò mettere sotto pressione.. Nessun giocatore può essere al di sopra del club, nemmeno io. Non sono e non sarò mai al di sopra di questo grande club. È davvero triste che in questi giorni si facciano uscire queste notizie, danno solo un’immagine sbagliata di me. È davvero triste, sono scioccato per questi report. È vero, poi,. Al mio procuratore non è mai stato un proposto un ingaggio tra i 5 ed i 6 milioni di euro”. Dichiarazioni che fanno eco a quanto lasciato intendere solo qualche settimana fa a Redaktionsnetzwerk Deutschland: “”. Parole che aprono la porta alla possibilità di allungare la sua carriera in Germania.– Prodigio del calcio tedesco, già convocato in nazionale maggiore - in occasione dei Mondiali in Qatar - e che ha già esperienza in campo internazionale, a soli 18 anni, appena compiuti., su tutte,. Un possibile trasferimento, tuttavia, complici anche le difficoltà economiche della squadra di Xavi, può realizzarsi solo a parametro zero, in vista della prossima stagione. Ed è qui che la Premier League può rilanciare le sue ambizioni alla corsa per il gioiellino tedesco., con i Blues che hanno già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore., senz’altro,, date le difficoltà offensive – 9ª posizione in classifica con sole 17 reti, di cui solo 2 realizzate da punte centrali (Aubameyang e Broja) - vissute lungo il corso di tutta la stagione. E non bisogna dimenticare che, sempre pronto ad assicurarsi le prestazioni dei migliori talenti del calcio in Germania -, senza che il Dortmund possa essere informato. Il futuro è nelle sue mani.. Letteralmente.