Era emozionato alla festa dei novant’anni. Una festa in casa, perché. Ma l’emozione non lo aveva stordito.. Era un’istituzione a Coverciano. O meglio,. Ci aveva trascorso tutta la sua vita, prima come medico della Nazionale, poi come direttore del centro.. Ha vissuto fallimenti e glorie, ha toccato il fondo e il vertice, sempre insieme a quella maglia.. Ha diretto il centro tecnico di Coverciano dal ‘67 al ‘96 e nel 2000 ha inaugurato il Museo del Calcio, il suo sogno realizzato, il suo gioiello.. C’erano De Sisti («gli auguro quanto meno il centenario», gli disse Picchio e non c’è andato poi così lontano), Giancarlo, Alberto Di Chiara, Enrico, il padre di Federico, che fu sorpreso dalla sua straordinaria lucidità. C’era anche Carolinache ricordava di averlo conosciuto quando aveva debuttato in Nazionale, a 14 anni. E c’erano anche i “figli” del suo presidente e del suo ct, Francesco Franchi e Furio Valcareggi.. Raccontava spesso il giorno in cui i due divennero davvero amici. Fu per merito di un ceffone. «Eravamo a Londra, per un torneo della Nazionale Juniores, Gigi aveva 18 anni. Accadde negli spogliatoi dello stadio del Fulham, il Craven Cottage, alla fine di una partita che, se l’avessimo pareggiata, ci avrebbe dato la qualificazione. Durante quella partita, due ragazzi della nostra squadra litigarono in campo e il tecnico di allora, Giuseppe Galuzzi, li fece uscire tutt’e due. Così perdemmo. Negli spogliatoi Riva era imbufalito, tirò un cazzotto a uno specchio proprio davanti a me e io gli mollai un sonoro manrovescio.. L’ho conosciuto all’inizio della mia carriera, più di quarant’anni fa, quando a Coverciano venivano ad allenarsi le nazionali giovanili, la Juniores di Italo Acconcia e la Under 21 di Azeglio Vicini. Fini ne ha viste tante di quelle partitelle, accanto a Ferruccio Valcareggi e a Sandro Selvi, lo storico massaggiatore della Nazionale campione del mondo. Altri personaggi, altri tempi, altro calcio, queste sono botte di nostalgia.