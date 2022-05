Giornata particolare ed emozionante a Torino, con la città ferma tra preghiere, cerimonie, canti, poesie e rappresentazioni teatrali: il ricordo si chiuderà in tarda serata con l’illuminazione della Mole Antonelliana, simbolo della città.Già dal mattino è iniziato il pellegrinaggio verso il Colle, che durerà fino a sera: davanti alla Lapide che ricorda le 31 vittime dell’incidente di quel maledetto 4 maggio 1949 migliaia di persone si sono fermati per un ricordo, una preghiera o per depositare un fiore. Un mazzo di fiori lo ha portato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Il Grande Torino è un patrimonio di ogni essere umano, travalica ogni regione, ogni paese. Oggi tutti siamo granata”. Alle 17.03 (l’ora dello schianto, di quel 4 maggio si terrà la celebrazione religiosa alla Basilica, poi Andrea Belotti leggerà i nomi dei caduti.​Emozionante e pieno di significato il ricordo dei tifosi: nel piazzale antistante l’ingresso allo stadio Filadelfia, è stato affisso lo striscione con la scritta “Grande Torino lo squadrone patrimonio eterno di questa nazione”. Il tecnico Juric e Andrea Belotti sono stati tra i più acclamati dalla squadra, fin dal riscaldamento.