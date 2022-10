London calling. Il Milan vola a Londra per sfidare un Chelsea che ha la necessità di trovare la prima vittoria nel girone di Champions League.. Le due proprietà americane di conoscono, rispettano e stimano. E non è da escludere che possano concludere degli affari nel prossimo futuro.- Al Chelsea piace molto Leão, non è certo un mistero. I blues erano arrivati a offrire quasi novanta milioni per il portoghese senza ricevere alcuna apertura.: da Londra sono in uscire Pulisic e Chalobah, due profili che potrebbero fare al caso di Stefano Pioli. La scorsa estate c’era stata una chiacchierata anche per Hudson-Odoi, ora in prestito al Bayer Leverkusen. In palio stasera ci sono i tre punti e una buona fetta di qualificazione, poi ci sarà tempo per parlare di mercato.