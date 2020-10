Se alla Juve mancavano oltre a CR7 anche altri giocatori importanti, pure Koeman aveva dovuto registrare assenze pesanti.ha dato equilibrio a tutta la squadra ed è nato il 25 novembre 2002, Ansuquando entrato si è divertito ed è nato il 31 ottobre 2002, in difesa finché ha retto non ha avuto paura Ronald(7 marzo 1999), non possono essere nemmeno considerati più dei giovani i vari Ousmane(1997) e Frenkie(1997). Eppure la Juve è costretta a definire giovane gente come Rodrigo(1997), Federico(1997) o addirittura(1996), come dichiarato al termine di Andrea Pirlo, oltre a Merih(1998) e Dejan(2000). Insomma, sulla carta le condizioni non dovevano essere poi così differenti tra Juve e Barcellona, per quanto avere Messi e non avere Ronaldo sia pur sempre un fattore.Se il Barcellona lancia ragazzini non ancora maggiorenni e questi rispondo presente, i giovanotti della Juve che hanno pur sempre tra i 20 e i 23 o 24 anni, invece fanno fatica.In Italia è un craque Kulusevski, stasera è sparito alla pari dei big che non lo hanno aiutato di certo (su tutti Paulo). Mentre Chiesa ancora appare un pesce fuor d'acqua e Bentancur è solo l'ombra del giocatore fondamentale nell'ultimo biennio. Perpiù che un problema di personalità si tratta di un eccesso di foga, il rosso rimediato per un fallo oltre la metà campo è una leggerezza che non dovrebbe permettersi chi punta a rubare il posto ai totem della difesa bianconera.è entrato quando non c'era più partita, il suo vero limite per ora è stato quello di non aver ancora convinto Pirlo, che forse non a caso lo ha inserito nel gruppone dei giovani inesperti nelle dichiarazioni di fine partita.