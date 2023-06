I tifosi di Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna e Torino potranno acquistare direttamente dall’app di Dazn i biglietti per seguire le partite di calcio della propria squadra. Ad annunciarlo è la stessa Dazn che ha siglato una partnership strategica con Vivaticket.



Come riporta Calcio e Finanza, l’integrazione di Vivaticket e DAZN avverrà per fasi. In un primo momento, i tifosi potranno acquistare i biglietti su un sito web dedicato, che sarà pronto nelle prossime settimane. Dopo la fase iniziale di lancio, sarà possibile utilizzare un solo account e farlo direttamente dall'app che serve per guardare le gare.