Inter e Roma volano nel mercato azionario, come riferisce Milano Finanza i loro bond sono tra i titoli più redditizi: quello dei nerazzurri scade a marzo 2022 e rende il 5,27%, alla call (momento in cui la banca può richiamarlo) il 169% viste le scarse possibilità che avvenga quest'anno; quello di Asr Media invece, non rated, scade nel 2024 e alla call (nel 2021), rende l'8,13%.