I bookie credono nel bis dell'Inter: dopo la seconda stella, nerazzurri in pole per un altro scudetto con Inzaghi

42 minuti fa

L'Inter è la favorita per la Serie A 2024/2025. Le quote dei bookmaker non lasciano spazio a interpretazioni: la formazione nerazzurra, fresca vincitrice dello scudetto numero 20, partirà in pole position anche per il prossimo campionato. Gli uomini di Inzaghi, che quasi certamente siederà ancora sulla panchina dei campioni d'Italia, vedono il bis a 1,45. La Juventus è la prima inseguitrice a 3,75 mentre il Milan attualmente secondo vede il ventesimo titolo nella prossima stagione a quota 6. Il Napoli di nuovo campione dopo lo scudetto del 2023 paga 10 volte la posta, con la Roma di Daniele De Rossi fissata a 15. Più lontane tutte le altre contendenti: l'Atalanta è vista a 35 così come la Lazio, mentre Bologna e Fiorentina si giocano a 100.