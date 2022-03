Un girone di ritorno da prima in classifica per la Juventus, con 22 punti messi a segno, uno in più delle prime due della classe Milan e Napoli, addirittura nove – con una partita in più - dell’Inter, ancora favorita numero uno secondo i betting analyst per lo scudetto. Quello scudetto a cui non sembra non credere Massimiliano Allegri, ma che non è poi così impossibile per i bookie, che vedono un incredibile ribaltone bianconero offerto a 7,50, per una quota tre volte minore rispetto a quella di meno di appena un mese di fa. Se per il titolo la Juve non è padrona del proprio destino, il discorso in chiave qualificazione Champions League cambia totalmente: Chiellini e compagni infatti vedono ormai da vicino, a 1,10, l’undicesima partecipazione consecutiva nella massima competizione europea, obiettivo minimo che pare ormai centrato per gli uomini di Allegri.