La crisi del Milan non conosce ancora la parola fine. I rossoneri senza successi ormai dal 4 gennaio perdono il secondo derby contro l’Inter in meno di 20 giorni – ancora senza trovare la via del gol – e vedono complicarsi il cammino verso la qualificazione in Champions League. Secondo i betting analyst infatti scende a 1,85 la possibilità di vedere i rossoneri nella top-4 di fine campionato, mentre è di tutt’altro sapore il destino degli uomini di mister Inzaghi, ancora secondi in solitaria e pressoché certi del ritorno in Champions, offerto a 1,15. Sarà invece lotta serrata tra Roma, tornata al successo in casa contro l’Empoli, avanti a 1,60, Lazio e Atalanta, uscite rispettivamente con un pari e una sconfitta dalle trasferte di Verona e Sassuolo e avversarie sabato sera all’Olimpico, viste di nuovo nella massima competizione continentale a 1,65.