I bookie non credono nella rimonta del Liverpool, Atalanta con un piede in semifinale di Europa League

Mai scherzare in Europa, specie quando di fronte hai un avversario alle corde, specie quando l'avversario in questione si chiama. L'ne è consapevole ed è pronta per il ritorno dei quarti di Europa League, forte del 3-0 strappato ad Anfield. Nelle previsioni il passaggio turno bergamasco è praticamente in cassaforte a 1,13, mentre il Liverpool in semifinale oscilla tra 5,10 e 5,75. Le quote dei 90 minuti sono solo un parziale campanello d'allarme: i Reds sono favoriti a 1,65, mentre un'altra vittoria dell'Atalanta si gioca tra 4,30 e 4,40, con il pari dato a 4,50.

Nella storia dell'Europa League, su 132 precedenti, nessuna squadra vittoriosa in trasferta con 3 o più gol all'andata è stata poi eliminata. Nel 2019, però, il Liverpool fu capace di ribaltare un 3-0 subito all'andata in semifinale di Champions contro il Barcellona, vincendo 4-0 nel match di ritorno, che però si disputò ad Anfield: questa ipotesi, per la partita di domani, paga 26. Per i bookie sarà gara ricca di emozioni, con i segni Goal (1,42) e Over (1,37) in netto vantaggio rispetto al No Goal (2,65) e all'Under (2,85). Gianluca Scamacca è on fire: l'ex West Ham ha segnato nelle ultime quattro presenze in Europa League, firmando una doppietta all'andata. Un suo gol vale 3,25, mentre si sale a 3,50 per Ademola Lookman. Più basse le quote degli attaccanti del Liverpool: Mohamed Salah è offerto a 2, Darwin Nunez a 2,25.