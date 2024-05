I bookie spingono l'Atalanta in finale di Europa League, Scamacca in pole per un altro gol al Marsiglia

31 minuti fa



Novanta minuti - o forse più - per raggiungere la prima finale europea della sua storia. L'Atalanta ci crede, forte dell'1-1 ottenuto sul campo del Marsiglia. Ci credono anche gli esperti, che vedono tra 1,73 e 1,78 la vittoria della Dea nella semifinale di ritorno. Oscilla tra 4,65 e 4,75 il colpo esterno dei francesi, che in undici precedenti in Italia hanno vinto solo una volta, nel 2003/04 a San Siro contro l'Inter; il pari, con successivi supplementari, paga 3,75. La distanza in quota aumenta in ottica passaggio turno, con Gasperini avanti 1,36 contro 2,98.



Sulla scia dell'andata, i bookie prevedono che entrambe le squadre possano trovare la via del gol: ipotesi proposta a 1,70 e in vantaggio rispetto al 2,03 del No Goal. Gianluca Scamacca sta attraversando un momento magico: a segno al Velodrome, nell'ultima di campionato contro la Salernitana e diciassette volte in stagione. L'ex West Ham è in pole a 2,50 tra i possibili marcatori, seguito a 2,75 da Ademola Lookman. Vale 3, invece, Pierre-Emerick Aubameyang, capocannoniere della competizione con 10 reti e minaccia principale per la difesa bergamasca.