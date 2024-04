I bookmaker si fidano di Atalanta e Roma: quotata la vittoria italiana in Europa League

39 minuti fa



Si tingono di azzurro le quote di Europa League. Roma e Atalanta sono a un passo dalla finale e si giocheranno tutto rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Marsiglia. Gli esperti puntano sulle due italiane e offrono a 1,35 l'ipotesi che almeno una dellle due raggiunga la finale di Dublino. La quota sale a 2,25, invece, per il possibile trionfo di De Rossi o Gasperini. L'Atalanta gode dei favori dei bookie anche nel confronto con il Marsiglia: bergamaschi avanti a 1,50 nel testa a testa contro il 2,55 dei francesi. Più in salita la strada dei giallorossi, che nelle quote per il passaggio turno rincorrono a 3,40 il Bayer Leverkusen, in lavagna a 1,30.