Qualche scoria da smaltire per il Napoli, chiamato a ripartire prima in Serie A e poi nel ritorno di Champions contro il Milan. Il primo obiettivo è sulla carta poco complicato, visto che al Maradona è in arrivo il Verona, terzultimo in classifica anche dopo la vittoria con il Sassuolo (la prima dallo scorso febbraio). Le quote aprono quindi la strada agli azzurri, che per domani sono avanti a 1,49 contro il 7,10 dei gialloblù. Gli ultimi due confronti in terra partenopea sono però finiti in pareggio e un'altra «X» pagherebbe 4,20. In attesa del ritorno di Osimhen, il reparto avanzato è ancora una volta affidato a Kvaratskhelia. Proprio il georgiano fu il protagonista del 5-2 dell'andata che subito lo ha reso uomo chiave della stagione: il suo gol stavolta è offerto a 2,50, mentre un assist pagherebbe 2,80. Buone anche le chance per Raspadori (2,85) e Politano (3,65), mentre dall'altra parte del campo gli occhi sono puntati su Djuric (5,50) e Lasagna (6,00), già a segno nella partita dello scorso agosto.